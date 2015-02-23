Папа Римский посетит Украину

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск согласился посетить Украину по приглашению президента страны Петра Порошенко, cообщает Report cо ссылкой на УНН.

"Я несколько дней назад вернулся из Ватикана, где мы встречались с Папой Франциском. Позавчера было вручено письмо от президента Порошенко с приглашением, и он нам сказал, что он приедет в Украину", — сообщил переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит в эфире украинского "5 канала".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с Папой Римским, в ходе которой, среди прочего, стороны обсудили и вопрос Украины.