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    Папа Римский Франциск пожелал успеха саммиту лидеров США и КНДР

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск пожелал успеха саммиту президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и выразил надежду на мир на всем Корейском полуострове.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Римско-католической церкви заявил в воскресенье, сообщает служба печати Святого престола.

    "Хочу вновь передать корейскому народу послание дружбы и молитвы. Переговоры, которые состоятся в ближайшие дни в Сингапуре, могут сделать вклад в позитивное развитие событий, что гарантирует мирное будущее на Корейском полуострове и во всем мире. Помолимся за это Господу", - провозгласил Франциск.

    Ким Чен Ын и Трамп уже прибыли в воскресенье в Сингапур, где во вторник проведут переговоры.

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