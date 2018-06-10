Папа Римский Франциск пожелал успеха саммиту лидеров США и КНДР

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск пожелал успеха саммиту президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и выразил надежду на мир на всем Корейском полуострове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Римско-католической церкви заявил в воскресенье, сообщает служба печати Святого престола.

"Хочу вновь передать корейскому народу послание дружбы и молитвы. Переговоры, которые состоятся в ближайшие дни в Сингапуре, могут сделать вклад в позитивное развитие событий, что гарантирует мирное будущее на Корейском полуострове и во всем мире. Помолимся за это Господу", - провозгласил Франциск.

Ким Чен Ын и Трамп уже прибыли в воскресенье в Сингапур, где во вторник проведут переговоры.