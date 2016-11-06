Папа Франциск назвал позором ситуацию вокруг миграционного кризиса

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск подверг резкой критике положение вещей в современном мире, при котором огромные суммы тратятся на спасение банков и при этом фактически не находится средств для спасения простых людей, попавших в беду, в частности, мигрантов.

Как передает Report, об этом заявил в субботу вечером понтифик, выступая в Ватикане перед участниками Третьей Всемирной встречи народных движений, завершившейся в Риме.

"Кто правит миром? Деньги. Как правят? При помощи кнута страха, неравенства, экономического, социального, культурного и военного насилия, которое порождает все новое насилие", — заявил он.

"Что происходит в сегодняшнем мире, когда имеет место банкротство банка? Немедленно появляются скандальные суммы, чтобы его спасти. Но когда происходит банкротство человечества, практически нет даже тысячной части этих средств, чтобы спасти страдающих братьев. Так Средиземное море стало кладбищем, и не только Средиземное море. Много есть кладбищ у стен, запачканных невинной кровью", — подчеркнул глава Римско-католической церкви.

Папа Франциск назвал "позором" ситуацию, сложившуюся в настоящее время вокруг массовой миграции жителей стран Африки и Ближнего Востока в Европу. По его словам, эта острейшая проблема порождена "несправедливой общественно-политической системой и войнами", к возникновению которых нынешние беженцы не имеют никакого отношения, однако именно они в результате подвергаются огромным страданиям.