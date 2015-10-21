Пан Ги Мун призвал иерусалимцев "не падать в пропасть"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал израильтян и палестинцев немедленно остановить волну насилия в Иерусалиме и его окрестностях, чтобы не оказаться в "опасной бездне", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В рамках незапланированной поездки по региону дипломат особо подчеркнул, что хотел бы поддержать все усилия по установлению мира, от кого бы они ни исходили.

Только за вторник израильские солдаты застрелили двоих палестинцев, напавших с ножами на военных в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, на перекрестке близ Иерусалима израильская полиция застрелила палестинского водителя, направившего свой автомобиль на группу израильтян-пешеходов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился встретиться с госсекретарем США Джоном Керри для обсуждения ситуации.

Общее число жертв волны насилия, отмечаемой в Израиле в последние три недели, превысило 50 человек.

В Иерусалиме и многих районах Западного берега Иордана приняты более строгие меры безопасности в связи с опасностью новых нападений со стороны палестинцев.