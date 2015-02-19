Пан Ги Мун: ООН готова работать над стратегией борьбы с экстремизмом

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Организация объединенных наций (ООН) готова совместно работать с другими странами и организациями над созданием стратегии по борьбе с экстремизмом. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг генсек всемирной организации Пан Ги Мун.

Выступая на саммите по борьбе с экстремизмом в Вашингтоне, он уточнил, что такая стратегия может быть "представлена позднее в нынешнем году".

"Военные операции являются чрезвычайно важными для противостояния экстремизму", - сказал Пан Ги Мун. Однако, по его словам, "пули не являются решением проблемы". Он назвал "политическую волю наиболее мощным оружием" в данной борьбе.

По мнению главы ООН, "борьба с экстремизмом является вызовом для всего мирового сообщества". Он выразил уверенность в том, что "ни одна страна или организация в одиночку не может победить" в этой войне и призвал всех политических лидеров мира объединиться, чтобы дать отпор экстремистам.





