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    ​Пан Ги Мун: конфликт в Йемене нужно решить мирным путем

    Президент Йемена призвал союзников не останавливать военную операцию

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к мирному разрешению конфликта в Йемене. Как сообщает Report, информацию об этом распространила телерадиокомпания BBC.

    "Я горячо надеюсь, что на этом саммите Лиги арабских государств лидеры составят четкий план по мирному разрешению кризиса в Йемене", - сказал он, выступая в Шарм-эш-Шейхе.

    Напомним что, сегодня в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх открылся 26-й саммит Лиги арабских государств.

    Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади призвал союзников не останавливать военную операцию вплоть до полной капитуляции повстанцев-хуситов.

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