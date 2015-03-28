​Пан Ги Мун: конфликт в Йемене нужно решить мирным путем

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к мирному разрешению конфликта в Йемене. Как сообщает Report, информацию об этом распространила телерадиокомпания BBC.

"Я горячо надеюсь, что на этом саммите Лиги арабских государств лидеры составят четкий план по мирному разрешению кризиса в Йемене", - сказал он, выступая в Шарм-эш-Шейхе.

Напомним что, сегодня в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх открылся 26-й саммит Лиги арабских государств.

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади призвал союзников не останавливать военную операцию вплоть до полной капитуляции повстанцев-хуситов.