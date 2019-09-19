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Палестинцы в секторе Газа пострадали при падении ракеты

Палестинцы в секторе Газа пострадали при падении ракеты

Несколько палестинцев получили ранения в городе Рафах в секторе Газа из-за падения ракеты, запущенной в сторону Израиля. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, «палестинцы получили ранения в результате падения ракеты на дом в городе Рафах, направленный на Израиль», — говорят очевидцы происшествия.

Вместе с этим отмечается, что пресс-секретарь местного Министерства здравоохранения Вафа Яги заявила, что пострадали семь палестинцев, не уточнив при этом, от чего именно они получили травмы.

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