Палестинцы в секторе Газа пострадали при падении ракеты

Несколько палестинцев получили ранения в городе Рафах в секторе Газа из-за падения ракеты, запущенной в сторону Израиля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, «палестинцы получили ранения в результате падения ракеты на дом в городе Рафах, направленный на Израиль», — говорят очевидцы происшествия.

Вместе с этим отмечается, что пресс-секретарь местного Министерства здравоохранения Вафа Яги заявила, что пострадали семь палестинцев, не уточнив при этом, от чего именно они получили травмы.