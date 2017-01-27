Палестина заявила о получении транша Обамы на 221 млн долларов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Советник президента Палестины по стратегическим вопросам Хусам Зомлот заявил, что его страна получила транш в размере 221 млн долларов от бывшего президента США Барака Обамы, сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости».

«Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги», — сказал политик.

Зомлот подтвердил, что речь идет именно о том транше, уточнив, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне «несколько недель назад».

«Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников», — признался советник лидера Палестины Махмуда Аббаса.