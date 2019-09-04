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Палестина предупредила о последствиях визита Нетаньяху в Хеврон

Палестина предупредила о последствиях визита Нетаньяху в Хеврон

Администрация лидера Палестины Махмуда Аббаса предостерегла от последствий визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в расположенный на Западном берегу город Хеврон.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря палестинского лидера Набиля Абу Рудейны.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин посетил Пещеру Праотцов в Хевроне. Нетаньяху посетил израильское поселение в городе.

"Вторжение премьер-министра Израиля Нетаньяху в город Хеврон представляет собой эскалацию и провокацию чувств мусульман, также является продолжением нападений на наши исламские и христианские святыни, как в оккупированном Иерусалиме, так и в Хевроне", - говорится в документе.

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