 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Пакистанские военные ликвидировали 47 талибов

    Авиации удалось уничтожить несколько лагерей боевиков, склады с оружием и продовольствием

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 47 талибов погибли за последние двое суток в результате авиаударов ВВС Пакистана. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, информацию об этом распространило пакистанское военное командование.

    Удары были нанесены по расположенным близ границы с Афганистаном позициям мятежников в районе Северный Вазиристан.

    Пакистанские военные отмечают, что авиации удалось уничтожить несколько лагерей боевиков, склады с оружием и продовольствием.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi