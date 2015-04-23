​Пакистанские военные ликвидировали 47 талибов

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 47 талибов погибли за последние двое суток в результате авиаударов ВВС Пакистана. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, информацию об этом распространило пакистанское военное командование.

Удары были нанесены по расположенным близ границы с Афганистаном позициям мятежников в районе Северный Вазиристан.

Пакистанские военные отмечают, что авиации удалось уничтожить несколько лагерей боевиков, склады с оружием и продовольствием.