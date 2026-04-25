Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

Комиссия по космическим и верхнеатмосферным исследованиям Пакистана (SUPARCO) успешно вывела на орбиту собственный электрооптический спутник EO-3 с космодрома Тайюань, что стало очередным важным этапом в развитии космических возможностей страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана.

Отмечается, что помимо основной миссии по получению изображений спутник EO-3 оснащен передовыми экспериментальными полезными нагрузками, предназначенными для испытания технологий нового поколения.

В частности, речь идет о модуле мультигеометрической съемки для повышения точности изображений, системе накопления энергии нового поколения, а также блоке обработки данных на базе искусственного интеллекта для анализа в режиме реального времени и поддержки принятия решений.

Подчеркивается, что включение EO-3 в группировку спутников дистанционного зондирования Земли значительно расширит национальные возможности в этой сфере. Интегрированная система позволит повысить непрерывность получения данных, надежность съемки и точность аналитики, а также будет способствовать применению в социально-экономических секторах страны.