Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3
- 25 апреля, 2026
- 19:33
Комиссия по космическим и верхнеатмосферным исследованиям Пакистана (SUPARCO) успешно вывела на орбиту собственный электрооптический спутник EO-3 с космодрома Тайюань, что стало очередным важным этапом в развитии космических возможностей страны.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана.
Отмечается, что помимо основной миссии по получению изображений спутник EO-3 оснащен передовыми экспериментальными полезными нагрузками, предназначенными для испытания технологий нового поколения.
В частности, речь идет о модуле мультигеометрической съемки для повышения точности изображений, системе накопления энергии нового поколения, а также блоке обработки данных на базе искусственного интеллекта для анализа в режиме реального времени и поддержки принятия решений.
Подчеркивается, что включение EO-3 в группировку спутников дистанционного зондирования Земли значительно расширит национальные возможности в этой сфере. Интегрированная система позволит повысить непрерывность получения данных, надежность съемки и точность аналитики, а также будет способствовать применению в социально-экономических секторах страны.