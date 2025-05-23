Пакистан продлил закрытие воздушного пространства для индийских авиалиний до 24 июня

Управление аэропортов Пакистана продлило до 24 июня закрытие воздушного пространства для индийских авиалиний.

Управление аэропортов Пакистана продлило до 24 июня закрытие воздушного пространства для индийских авиалиний.

Как передает Report, об этом сообщает пакистанский портал Dawn.

"Запрет в отношении индийских самолетов на использование воздушного пространства Пакистана продляется до 24 июня", - говорится в заявлении Управления аэропортов Пакистана.

"Рейсы, обслуживаемые индийскими авиакомпаниями, не смогут осуществляться в воздушном пространстве Пакистана", - отмечается в сообщении.

24 апреля Пакистан закрыл воздушное пространство над страной для всех индийских авиакомпаний сроком на месяц.