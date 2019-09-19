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Пакистан потребует возобновления переговоров США с талибами

​Пакистан потребует возобновления переговоров США с талибами
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что разочарован внезапной отменой США мирных переговоров с радикальным движением "Талибан" и во время предстоящей встречи с американским лидером Дональдом Трампом будет настаивать на их возобновлении.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает издание Dawn.

"Это очень прискорбно. Они были близки к подписанию мирного соглашения. У меня будет встреча с президентом Трампом в Нью-Йорке в понедельник и я буду настаивать, чтобы диалог о мире был возобновлен", - заявил Хан.

Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на согласование мирного соглашения, заявил об отмене мирных переговоров с "Талибаном" после того, как талибы взяли ответственность за очередной теракт в Афганистане.

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