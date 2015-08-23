​Пакистан отменил переговоры с Индией

Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ Мирные переговоры Индии и Пакистана не будут проводиться из-за непримиримой позиции сторон.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, решение Пакистана отменить диалог было принято после того, как министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявил, что пакистанцы не должны расширять повестку и включать туда кашмирский вопрос.

«Мы пришли к выводу, что предлагаемые переговоры на уровне советников национальной безопасности не будут иметь какой-либо цели», — в свою очередь заявили в МИД Пакистана.

По мнению индийских чиновников, на переговорах между двумя странами должны были обсуждаться только связанные с угрозой терроризма вопросы.

В Пакистане считают, что Индия не имеет права решать в одностороннем порядке, какие вопросы можно обсуждать на встрече.