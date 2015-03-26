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    Пакистан изучает вопрос о присоединении к военной операции в Йемене

    Ранее о поддержке военной операции заявили Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и еще четыре страны

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Пакистан рассматривает запрос Саудовской Аравии об отправке войск для участие в военной операции в Йемене. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил  представитель МИД Пакистана Тасним Аслам.

    "С нами связались из Саудовской Аравии, мы изучаем этот вопрос" - сказал он в ответ на вопрос журналистов о возможном присоединении Пакистана к военной операции в Йемене.

    После полуночи по времени Эр-Рияда по приказу короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда боевая авиация королевства начала наносить точечные удары по позициям хоуситов на территории Йемена. Бомбардировкам подверглись порядка десяти целей контролируемой ими с сентября столицы Йемена, Саны.

    Ранее о поддержке военной операции заявили Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и еще четыре государства, в том числе Египет.

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