Ожидается, что рост ВВП Сербии в течение двух лет составит примерно 11,9 %

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 05:22
    Ожидается, что рост ВВП Сербии в этом году составит 3 %, а к 2028 году - примерно 11,9 %.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут.

    Он отметил, что этого следует добиться за счет повышения производительности, технологического обновления и устойчивой инвестиционной среды:

    "В целом 2025 год завершился в сложных международных условиях - на фоне замедления отдельных сегментов экономики Европы и нестабильности на мировых рынках. Сербия же закончила 2025 год с реальным ростом ВВП на 2 %, и сохранение роста в такой среде подтверждает устойчивость экономики и стабильность макроэкономической рамки, сформированной в последние годы".

    Премьер-министр добавил, что одной из главных приоритетных задач правительства в прошлом году было сохранение ценовой стабильности и повышение уровня жизни граждан: "В течение 2025 года инфляция постепенно снижалась и по итогам января текущего года составила 2,4 %. Этот результат был достигнут благодаря координации монетарной и фискальной политики, а также конкретным мерам, направленным на снижение ценового давления. Параллельно со стабилизацией цен росли и заработные платы. В декабре 2025 года средняя месячная чистая зарплата в Сербии впервые превысила тысячу евро и составила 1 059 евро".

