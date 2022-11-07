Oxfam: миллиардеры загрязняют атмосферу в миллион раз больше, чем обычные люди

Миллиардеры выбрасывают в атмосферу в миллион раз больше парниковых газов, чем обычные люди.
Как передает Report, об этом пишет
Отмечается, что выбросы парниковых газов от частных самолетов и яхт миллиардеров в тысячи раз выше, чем у обычного человека, а выбросы углекислого газа выше в миллион раз.
"У этих нескольких миллиардеров вместе взятые «инвестиционные выбросы» равны углеродному следу целых стран, таких как Франция, Египет или Аргентина", - заявил ведущий специалист по изменению климата Oxfam Нафкот Даби.
По данным исследования, миллиардеры в среднем вложили 14% своих инвестиций в загрязняющие окружающую среду отрасли, такие как энергетика и строительные материалы.
"Нам нужна COP27 (27-я Конференция ООН по вопросам изменения климата - ред.), чтобы изменить роль, которую крупные корпорации и их богатые инвесторы играют в получении прибыли от загрязнения, вызывающего глобальный климатический кризис", - добавил Даби.