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Oxfam: миллиардеры загрязняют атмосферу в миллион раз больше, чем обычные люди

Oxfam: миллиардеры загрязняют атмосферу в миллион раз больше, чем обычные люди Миллиардеры выбрасывают в атмосферу в миллион раз больше парниковых газов, чем обычные люди.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 20:17
Oxfam: миллиардеры загрязняют атмосферу в миллион раз больше, чем обычные люди

Миллиардеры выбрасывают в атмосферу в миллион раз больше парниковых газов, чем обычные люди.

Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на исследование британской благотворительной организации Oxfam, проводившей анализ инвестиций 125 самых богатых миллиардеров мира.

Отмечается, что выбросы парниковых газов от частных самолетов и яхт миллиардеров в тысячи раз выше, чем у обычного человека, а выбросы углекислого газа выше в миллион раз.

"У этих нескольких миллиардеров вместе взятые «инвестиционные выбросы» равны углеродному следу целых стран, таких как Франция, Египет или Аргентина", - заявил ведущий специалист по изменению климата Oxfam Нафкот Даби.

По данным исследования, миллиардеры в среднем вложили 14% своих инвестиций в загрязняющие окружающую среду отрасли, такие как энергетика и строительные материалы.

"Нам нужна COP27 (27-я Конференция ООН по вопросам изменения климата - ред.), чтобы изменить роль, которую крупные корпорации и их богатые инвесторы играют в получении прибыли от загрязнения, вызывающего глобальный климатический кризис", - добавил Даби.

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