СМИ: Ответственная за оружие на съемках вестерна с Болдуином была новичком в профессии

Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна с Алеком Болдуином, только недавно приступила к этой работе.

Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна с Алеком Болдуином, только недавно приступила к этой работе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет TMZ.

Месяц назад женщина приняла участие в одном из подкастов, где рассказала о своем первом опыте на съемочной площадке картины "Старый путь" с Николасом Кейджем.

Ее отец Телл Рид широко известен в Голливуде в качестве оружейника на съемках фильмов "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.

ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.