Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Отец Илона Маска хочет получить российский паспорт

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 13:15
    Отец Илона Маска хочет получить российский паспорт

    Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, заявил о своем желании получить российский паспорт.

    Как передает Report, об этом он сообщил российскому порталу Спорт-Экспресс.

    "Я хочу получить российский паспорт. Это означало бы для меня новую эпоху, новую эру", - сказал Эррол Маск.

    Портал отмечает, что Маск-старший посещал на прошлой неделе Татарстан и присутствовал на одном из хоккейных матчей.

    Илон Маск Эррол Маск Россия паспорт Татарстан

    Последние новости

    14:13

    Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем пшеницы в Саратовской области РФ

    АПК
    14:08

    В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские карты

    Инфраструктура
    13:57

    Президент Армении отправился с рабочим визитом в Египет

    В регионе
    13:56

    Стартап-экосистема Азербайджана охватывает 15% региона Кавказа и Центральной Азии

    ИКТ
    13:52

    Премьер Канады планирует в 2026 году посетить Китай

    Другие страны
    13:43

    Минобороны РФ: Пресечена высадка с вертолета группы ГУР Украины у Красноармейска

    Другие страны
    13:37
    Фото

    Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским Львом XIV

    Внешняя политика
    13:36

    В давке в храме на юге Индии погибли 9, еще десятки человек пострадали

    Другие страны
    13:24

    Председатель Сената Пакистана: Мы готовы инвестировать в Карабах

    Внешняя политика
    Лента новостей