Отец Илона Маска хочет получить российский паспорт

Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, заявил о своем желании получить российский паспорт.

Как передает Report, об этом он сообщил российскому порталу Спорт-Экспресс.

"Я хочу получить российский паспорт. Это означало бы для меня новую эпоху, новую эру", - сказал Эррол Маск.

Портал отмечает, что Маск-старший посещал на прошлой неделе Татарстан и присутствовал на одном из хоккейных матчей.