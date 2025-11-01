Отец Илона Маска хочет получить российский паспорт
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 13:15
Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, заявил о своем желании получить российский паспорт.
Как передает Report, об этом он сообщил российскому порталу Спорт-Экспресс.
"Я хочу получить российский паспорт. Это означало бы для меня новую эпоху, новую эру", - сказал Эррол Маск.
Портал отмечает, что Маск-старший посещал на прошлой неделе Татарстан и присутствовал на одном из хоккейных матчей.
