Отчима Сильвестра Сталлоне обвинили в краже $58 млн

Отчима американского актера Сильвестра Сталлоне обвинили в краже 58 миллионов долларов, теперь нейрохирургу грозит серьезный срок.

Как передает Report, об этом сообщило издание Radar online. Отчима 73-летней звезды Стивена Левайна подозревают в краже денег из государственного фонда медицинского страхования. Пожилой мужчина подписывал документы, в которых говорилось, что его пациенты нуждаются в домашнем уходе, которые оплачивается из средств фонда.

В действительности никакой надобности в таком уходе не было. Полученные деньги пациенты присваивали, часть из них уходила Левайну.

Ведется федеральное расследование, отчиму Сталлоне грозит 6 лет тюрьмы, он будет лишен врачебную лицензию.