Бинали Йылдырым: "Освобождение региона от террористов наша общая ответственность"

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил по итогам переговоров с канцлером Ангелой Меркель, что терроризм является глобальной угрозой, с которой должны сообща бороться все страны.

Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

«Террористы представляют угрозу не только для Турции, но и для Германии, США и других. Самую большую плату за действия террористов Аль-Каиды в свое время выплатили Соединенные Штаты», - отметил Йылдырым.

По словам турецкого премьера, освобождение региона от террористов – общая ответственность всех государств.