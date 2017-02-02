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    Бинали Йылдырым: "Освобождение региона от террористов наша общая ответственность"

    По словам турецкого премьера, освобождение региона от террористов – общая ответственность всех государств

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил по итогам переговоров с канцлером Ангелой Меркель, что терроризм является глобальной угрозой, с которой должны сообща бороться все страны.

    Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

    «Террористы представляют угрозу не только для Турции, но и для Германии, США и других. Самую большую плату за действия террористов Аль-Каиды в свое время выплатили Соединенные Штаты», - отметил Йылдырым.

    По словам турецкого премьера, освобождение региона от террористов – общая ответственность всех государств.

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