Ллойд Остин заявил о важности координации в борьбе с ИГ в Сирии

Американский министр обороны Ллойд Остин в телефонном разговоре с турецким коллегой Яшаром Гюлером подчеркнул важность тесной координации в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Американский министр обороны Ллойд Остин в телефонном разговоре с турецким коллегой Яшаром Гюлером подчеркнул важность тесной координации в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, руководители военных ведомств говорили о "текущей ситуации в Сирии". Остин "подчеркнул, что тесная и постоянная координация чрезвычайно важна для дальнейших успехов в выполнении миссии по нанесению поражения ИГ". Министры также "обсудили важность создания условий для обеспечения большей безопасности и стабильности в Сирии".

Турецкое военное ведомство ранее сообщило, что Остин и Гюлер обсудили "двусторонние отношения и вопросы региональной обороны и безопасности, в особенности в Сирии". В телефонном разговоре 8 декабря Остин и Гюлер отметили необходимость избежания дальнейшей эскалации в арабской республике, а также риска для сил США и их партнеров, отмечалось в заявлении Пентагона.