​Кризисная группа: Россия недооценивает последствия аннексии Крыма и вмешательства в Восточную Украину

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Необходимо незамедлительно приостановить конфликт в Украине, развернуть международных наблюдателей в регионе, а также принять незамедлительные меры по оказанию помощи гражданским лицам с обеих сторон. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международной кризисной группы по ситуации в Украине.

"Зима в Украине добавляет дополнительную неопределенность в уже взрывоопасный конфликт. Растут опасения относительно высокого риска гуманитарного кризиса в удерживаемой сепаратистами юго-восточной части Украины - Донецке и Луганске. Сепаратисты имеют рудиментарную административную структуру, несколько компетентных администраторов, плохо обученных ополченцев и отсутствие какой-либо долгосрочной стратегии", - говорится в отчете.

Эксперты Кризисной группы считают, что сепаратисты с трудом переживут зиму без серьезной помощи из России - финансовой, гуманитарной или военной. В отчете отмечается, что, наряду с этим, Украина затягивает проведение реформ по решению своих многочисленных экономических проблем.

"Как Киев, так и сепаратисты находятся под давлением своих военных (милитаризированных) лобби. Краткосрочный риск дальнейших военных действий достаточно высок. Существует настоятельная необходимость по приостановке конфликта, развертывания большого количества международных наблюдателей в военной зоне и на российско-украинской границе, а также принятии незамедлительных мер по оказанию помощи гражданским лицам с обеих сторон", - подчеркивается в отчете.

Отмечается, что сепаратисты сами указывают на косвенную связь с Россией.

"Они признают, что Россия будет вмешиваться с целью предотвращения крупных военных или гуманитарных катастроф, однако она не имеет планов по признанию сепаратистских образований или обеспечиванию помощи по серьезному развитию или реконструкции региона. Сепаратисты отмечают, что в то время как Россия ведет длинную игру по контролю над Украиной, они будут пытаться выжить последующие шесть месяцев", - отмечается в отчете.

По мнению экспертов, возобновление военных действий может приобрести несколько форм.

"Украинское наступление почти наверняка вызовет российскую военную реакцию, как это было в августе 2014 года, когда они нанесли сокрушительное поражение украинским войскам под Иловайском, недалеко от Донецка, остановив таким образом их успешное наступление", - говорится в отчете.

Отмечается также, что соглашение о прекращении огня, заключенного при посредниках, сильно нарушается.

"Силовая группа в руководстве сепаратистов чувствует, что они не смогут выжить без больших земель, и откровенно хотят продолжать наступательные операции, желая вовлечения русских в конфликт. Если погодные условия будут препятствовать снабжению Крыма по морю этой зимой, то Москва может вмешаться с целью создания сухопутного маршрута от российской границы через украинскую территорию в юго-восточных областях. Данный шаг, несомненно, будет рассматриваться ЕС, США и другими странами, поддерживающими Украину, как эскалация конфликта и приведет к дальнейшим санкциям", - указывают эксперты.

В отчете также отмечается, что жесткая линия ЕС в вопросе санкций удивила Москву, что, как предполагается, приведет к быстрому распаду консенсуса в Брюсселе.

"Однако, нет никаких признаков, что США или ЕС думали по поводу путей по деэскалации, когда возникнет необходимость. Россия преследует подобный же импровизационный путь. Она недооценивает последствия аннексии Крыма или вмешательства в Восточную Украину", - считают эксперты.

По мнению Международной кризисной группы, Россия защищает образования от украинских атак, однако, как им кажется, готова на большее.

"Необходимо заменить импровизацию на налаживание связей между всеми сторонами. Это поможет разрядить напряженность, возможно подготовить почву для консультаций между основными противоборствующими сторонами, и позволит им сконцентрировать внимание на гуманитарной помощи в преддверии наступающей зимы. Россия может подтвердить, что не намерена признавать сепаратистов. Это, в свою очередь, может отодвинуть идею, часто поднимаемую в Киеве, о большом российском наступлении весной. Киев также одновременно может пообещать воздержаться от наступательных военных операций в течение этого периода. Он может публично и ясно заявить жителям восточных регионов о наличии своего политического решения о том, что будет после войны в этих регионах, и предложить ясный план по восстановлению востока", - подчеркивается в отчете.