О нас

Основатель Wikileaks даст показания перед комитетом ПАСЕ 1 октября

Основатель Wikileaks даст показания перед комитетом ПАСЕ 1 октября Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ в Страсбурге 1 октября. Это станет его первым публичным выступлением после освобождения из британской тюрьмы в июне.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 12:31
Основатель Wikileaks даст показания перед комитетом ПАСЕ 1 октября

Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ в Страсбурге 1 октября. Это станет его первым публичным выступлением после освобождения из британской тюрьмы в июне.

Как передает Report, об этом сообщил Wikileaks в соцсети "X".

"1 октября Джулиан Ассанж прибудет в Страсбург для дачи показаний перед комитетом по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", - говорится в сообщении организации.

При этом отмечается, что несмотря на то, что Ассанж продолжает восстанавливаться после освобождения из тюрьмы, он будет присутствовать на сессии лично в связи с "исключительным характером приглашения".

Заседание комитета пройдет с 8.30 до 10.00 утра по местному времени.

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Wikileaks”in təsisçisi oktyabrın 1-də AŞPA komitəsi qarşısında ifadə verəcək

Экслюзивные новости

Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi