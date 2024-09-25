Основатель Wikileaks даст показания перед комитетом ПАСЕ 1 октября

Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ в Страсбурге 1 октября. Это станет его первым публичным выступлением после освобождения из британской тюрьмы в июне.

Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ в Страсбурге 1 октября. Это станет его первым публичным выступлением после освобождения из британской тюрьмы в июне.

Как передает Report, об этом сообщил Wikileaks в соцсети "X".

"1 октября Джулиан Ассанж прибудет в Страсбург для дачи показаний перед комитетом по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", - говорится в сообщении организации.

При этом отмечается, что несмотря на то, что Ассанж продолжает восстанавливаться после освобождения из тюрьмы, он будет присутствовать на сессии лично в связи с "исключительным характером приглашения".

Заседание комитета пройдет с 8.30 до 10.00 утра по местному времени.

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.