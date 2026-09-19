Ошибка ИИ могла спровоцировать военный конфликт между США и КНР

США едва не начали военный конфликт с Китаем из-за ошибки ИИ.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, разведывательный отчет, созданный при помощи нейросети, ложно указал, что китайское судно на Ближнем Востоке перевозило компоненты ядерной оружейной программы.

Военнослужащие США начали готовить операцию по перехвату, а самолеты вооруженных сил уже находились в воздухе. Лишь незадолго до начала операции военные тщательно проверили отчет и выяснили, что использованный аналитиком чат-бот неправильно определил перевозимый судном груз.

Аналитик, утверждает CNN, запросил у чат-бота анализ разведывательной информации о судовом манифесте, поступившей от тихоокеанского командования специальных операций США. Система объединила сведения из открытых источников с секретными данными радиоэлектронной разведки и пришла к ошибочному выводу о характере груза.

После этого аналитик вновь использовал ИИ, чтобы оформить выводы в виде стандартного разведывательного отчета, которому обычно доверяют американские военные, и распространил документ.

"Отчет был полностью ложным", - заявил один из источников телеканала, добавив, что произошедшее "едва не привело к войне".