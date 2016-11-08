Ортега переизбран президентом Никарагуа на третий срок

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега, представляющий Сандинистский фронт национального освобождения, уверенно победил на выборах главы государства.

Как передает Report, по результатам подсчета 99,8% голосов его поддержали 72,5% избирателей, сообщил Высший избирательный совет страны.

Его ближайший преследователь - Максимино Родригес, ставленник Либерально-конституционной партии - сумел набрать лишь 15% голосов.

США выразили сомнение в законности прошедших в воскресенье выборов, так как считают, что права оппозиционных кандидатов были ущемлены. По мнению американских представителей, об этом, в частности, свидетельствует отказ Никарагуа от приглашения на выборы независимых иностранных наблюдателей.

Никарагуанская оппозиция назвала выборы "фарсом", ее представители завили, что не признают их результаты.

Ортега является президентом Никарагуа с 2007 года.