Организаторам акции протеста отказали в ее проведении на центральной площади Кишинева

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/Мэрия Кишинева сообщила, что отказалась предоставить Площадь Великого Национального собрания (ПВСН) в центре Кишинева организаторам массовой акции протеста, намеченной на воскресенье, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Несколькими днями раньше представители гражданской платформы "Достоинство и справедливость" получили официальное разрешение на проведение акции протеста. Они зарезервировали площадь Великого национального собрания, сообщив, что в акции планируется участие до 50 тысяч человек.

Намеченная акция может стать крупнейшей за последнее время. На две другие акции протеста против действующей власти, которые состоялись в апреле и мае, активисты "Достоинства и справедливости" вывели по несколько десятков тысяч человек.

Однако 6 июня мэрия Кишинева известила организаторов, что центральная площадь Кишинева была зарезервирована Либеральной партией еще в 2012 году. Либералы тогда "забронировали" площадь для проведения своих манифестаций на все выходные дни.

Мэром Кишинева является вице-председатель Либеральной партии и племянник ее лидера Дорин Киртоакэ.

Либералы заявили, что должны провести "встречу с избирателями" на площади, так как в следующие выходные состоятся выборы в местные органы власти, в том числе мэра Кишинева.