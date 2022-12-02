Орбан: Венгрия выступит против плана ЕС о предоставлении Украине помощи в размере 18 млрд евро

Венгрия будет продолжать выступать против плана Европейского Союза о предоставлении Украине пакета помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году.

Венгрия будет продолжать выступать против плана Европейского Союза о предоставлении Украине пакета помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на Assosiated Press, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава правительства признал, что Украине нужна помощь, но подчеркнул, что заблокирует план ЕС по совместному заимствованию для финансирования этого пакета.

"Вопрос в том, как помочь Украине. В одном из предложений говорится, что мы должны использовать бюджеты стран-членов ЕС, чтобы вместе брать новые кредиты и эти деньги давать Украине. Мы не за это, потому что мы не хотим, чтобы Европейский Союз стал сообществом государств-должников вместо государств-членов, которые сотрудничают", - сказал он.

Венгерский премьер предложил, чтобы каждая из 27 стран-членов ЕС оказывала Украине помощь из собственного бюджета через двусторонние соглашения.

"Другого плана мы не примем, мы на него не согласимся, а без нас он не осуществится", - сказал он.