Орбан: Венгрия ищет способ обойти санкции США против нефти РФ
- 24 октября, 2025
- 12:54
Венгрия работает над поиском способа обойти санкции США в отношении российских нефтяных компаний.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью венгерскому радио.
Орбан заявил, что он разговаривал с руководством венгерской нефтегазовой компанией MOL по санкциям, которые недавно ввел американский президент Дональд Трамп против "Роснефти" и "Лукойла".
"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", – сказал он, не раскрывая подробностей.
Нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, суммарная мощность которых составляет 14,2 млн тонн нефти в год, зависят от российской нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".
В прошлом году MOL столкнулась с проблемами с поставками, когда Украина ввела санкции против "Лукойла".