    Орбан: Венгрия ищет способ обойти санкции США против нефти РФ

    • 24 октября, 2025
    • 12:54
    Орбан: Венгрия ищет способ обойти санкции США против нефти РФ

    Венгрия работает над поиском способа обойти санкции США в отношении российских нефтяных компаний.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью венгерскому радио.

    Орбан заявил, что он разговаривал с руководством венгерской нефтегазовой компанией MOL по санкциям, которые недавно ввел американский президент Дональд Трамп против "Роснефти" и "Лукойла".

    "Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", – сказал он, не раскрывая подробностей.

    Нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, суммарная мощность которых составляет 14,2 млн тонн нефти в год, зависят от российской нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".

    В прошлом году MOL столкнулась с проблемами с поставками, когда Украина ввела санкции против "Лукойла".

