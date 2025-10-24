Орбан: Венгрия ищет способ обойти санкции США против нефти РФ

Венгрия работает над поиском способа обойти санкции США в отношении российских нефтяных компаний.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью венгерскому радио.

Орбан заявил, что он разговаривал с руководством венгерской нефтегазовой компанией MOL по санкциям, которые недавно ввел американский президент Дональд Трамп против "Роснефти" и "Лукойла".

"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", – сказал он, не раскрывая подробностей.

Нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, суммарная мощность которых составляет 14,2 млн тонн нефти в год, зависят от российской нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".

В прошлом году MOL столкнулась с проблемами с поставками, когда Украина ввела санкции против "Лукойла".