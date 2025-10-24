İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Orban: Macarıstan ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyalarından zərər görmək istəmir

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 13:13
    Orban: Macarıstan ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyalarından zərər görmək istəmir

    Macarıstan ABŞ-nin Rusiyanın neft şirkətlərinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları aşmaq yollarını axtarır.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Viktor Orban Macarıstan radiosuna müsahibəsində bildirib.

    O deyib ki, Macarıstanın MOL neft və qaz şirkətinin rəhbərliyi ilə ABŞ Prezidenti Donald Trampın bu yaxınlarda "Rosneft" və "Lukoil" şirkətlərinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar barədə danışıb.

    "Biz bu sanksiyaların aşılması yolları üzərində işləyirik", - o, təfərrüatları açıqlamadan bildirib.

    MOL-un Macarıstan və Slovakiyadakı neft emalı zavodlarının illik ümumi gücü 14,2 milyon ton neftdir. Bu zavodlar "Drujba" boru kəməri ilə nəql olunan Rusiya neftindən asılıdır.

    Budapeşt Viktor Orban sanksiya Lukoil
    Орбан: Венгрия ищет способ обойти санкции США против нефти РФ

    Son xəbərlər

    13:36

    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaq

    Biznes
    13:30

    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Qarabağ
    13:24

    Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək

    Biznes
    13:23

    İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcək

    Xarici siyasət
    13:20

    Sandu Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığı olan biznesmeni Baş nazir vəzifəsinə irəli sürüb

    Digər ölkələr
    13:17

    Azərbaycanın əsas rəqəmsal mükafatı "NETTY 2025" üçün müraciətlərin qəbulu davam edir!

    İKT
    13:13

    Orban: Macarıstan ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyalarından zərər görmək istəmir

    Digər ölkələr
    13:11

    Təşkilatçı: Qarabağa indiyə kimi 600-dən çox səyahətçi səfər edib

    Xarici siyasət
    13:10

    Deputat: İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcəsində dəyişiklik vətəndaş üçün əlavə maliyyə yükü yaratmır

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti