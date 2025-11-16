Орбан: Россия не сможет напасть на страны НАТО и ЕС

Евросоюз и НАТО намного мощнее России в военном и экономическом плане, так что опасения насчет рисков нападения Москвы являются нелепыми.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру, которое опубликовано на YouTube.

"В Европейском союзе проживает более 400 млн человек, у России 140 млн или что-то в этом роде. Наш ВВП летит в небеса, Россия в упадке. Если сложить военный потенциал 27 стран Европейского союза, то мы намного сильнее россиян", - сказал венгерский премьер.

Если НАТО задействует все свои возможности, финансовой и военной мощи будет уже достаточно, продолжил он, а страны формата "Рамштайн" в совокупности "еще сильнее".

Орбан выразил твердое убеждение, что в случае нарастания эскалации Россия может перейти к использованию ядерного оружия. "Если ядерная держава проигрывает обычную войну, я абсолютно уверен, что независимо о какой бы стране мы ни говорили, ядерный риск возникает немедленно", - пояснил премьер Венгрии.

По его мнению, не следует "нагнетать обстановку", демонстрируя превосходство на поле боя. "Мы должны продемонстрировать свою силу за столом переговоров, а не на линии фронта", - уверен Орбан.