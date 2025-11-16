Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Орбан: Россия не сможет напасть на страны НАТО и ЕС

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 18:59
    Орбан: Россия не сможет напасть на страны НАТО и ЕС

    Евросоюз и НАТО намного мощнее России в военном и экономическом плане, так что опасения насчет рисков нападения Москвы являются нелепыми.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру, которое опубликовано на YouTube.

    "В Европейском союзе проживает более 400 млн человек, у России 140 млн или что-то в этом роде. Наш ВВП летит в небеса, Россия в упадке. Если сложить военный потенциал 27 стран Европейского союза, то мы намного сильнее россиян", - сказал венгерский премьер.

    Если НАТО задействует все свои возможности, финансовой и военной мощи будет уже достаточно, продолжил он, а страны формата "Рамштайн" в совокупности "еще сильнее".

    Орбан выразил твердое убеждение, что в случае нарастания эскалации Россия может перейти к использованию ядерного оружия. "Если ядерная держава проигрывает обычную войну, я абсолютно уверен, что независимо о какой бы стране мы ни говорили, ядерный риск возникает немедленно", - пояснил премьер Венгрии.

    По его мнению, не следует "нагнетать обстановку", демонстрируя превосходство на поле боя. "Мы должны продемонстрировать свою силу за столом переговоров, а не на линии фронта", - уверен Орбан.

    Виктор Орбан Россия НАТО Евросоюз

    Последние новости

    19:40

    Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзу Исламиды в Эр-Рияде

    Индивидуальные
    19:34

    В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    19:31

    Азербайджанский боец завоевал бронзовую медаль на Исламиаде

    Индивидуальные
    19:17

    В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек

    Происшествия
    19:08
    Фото

    Ильхам Алиев выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    18:59

    Орбан: Россия не сможет напасть на страны НАТО и ЕС

    Другие страны
    18:39

    Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА

    Другие страны
    18:18

    В США обсуждают продление субсидий после неудачи с заменой Obamacare

    Другие страны
    18:00

    ЦАХАЛ атаковал миротворцев ООН на юге Ливана

    Другие страны
    Лента новостей