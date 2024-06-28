Опрос: Партия Ле Пен вновь обновила рекорд поддержки

За два дня до внеочередных парламентских выборов во Франции правая партия "Национальное объединение", которую в парламенте возглавляла Марин Ле Пен, вновь обновила рекорд поддержки избирателей.

За два дня до внеочередных парламентских выборов во Франции правая партия "Национальное объединение", которую в парламенте возглавляла Марин Ле Пен, вновь обновила рекорд поддержки избирателей.

Как передает Report, это следует из опроса LegiTrack OpinionWay-Vae Solis для издания Echos и Radio Classique, опубликованного в пятницу.

На волне масштабной поддержки, которую партия "Национальное объединение" получила на выборах в Европарламент 9 июня, она продолжила укреплять позиции. За нее готовы отдать голоса 37% избирателей. После объявления о союзе с партией республиканцев ее поддержка выросла на 4 процентных пункта.

"Национальное объединение" завершает кампанию с показателями выше своего европейского рейтинга и существенно расширила географию. Французы не изменили своего мнения и по-прежнему хотят "наказать" Эмманюэля Макрона", - отметил вице-президент OpinionWay Бруно Жанбар.

На втором месте в опросе находится коалиция левых партий "Новый народный фронт", куда вошли основанная Жаном-Люком Меланшоном "Непокорившаяся Франция" (LFI), Социалистическая партия (PS), Коммунистическая партия (PCF), "Европа экология зеленые" (EEVL) и радикальная "Новая антикапиталистическая партия" (NPA). Блок левых поддерживают 28% избирателей.

Президентская коалиция "Вместе за республику", состоящая из партии "Возрождение" (Renaissance), центристов из "Демократического движения" (Modem) Франсуа Байру и "Горизонтов" (Horizons) бывшего премьера Эдуара Филиппа, держится на третьем месте с 20% голосов. Отмечается, что в ряде округов коалиция даже не стала выдвигать своих кандидатов. Так, будет представлено порядка 4 тыс. кандидатур, при том что на выборах 2022 года их было 6 200.

"Макрон имел расчет: вернуть к себе избирателей "центрального блока", даже разочарованных в нем, чтобы избежать "двух крайностей", делая ставку на разобщенность левых. Ничего не пошло по плану. "Национальное объединение" сплотилось с президентом республиканцев Эриком Сьотти, а левые объединились в рефлексе выживания", - говорится в тексте.

Опрос также прогнозирует высокую явку: на выборы придут 65% избирателей – больше, чем на выборы в Европарламент (51,5%) и на парламентские выборы 2022 года (46,2%).

Опрос проводился 26 и 27 июня, в нем приняли участие 1 058 человек.