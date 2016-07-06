​Опрос: Клинтон обходит Трампа почти на 13%

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв от предполагаемого кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, согласно совместному опросу агентства и компании Ipsos за период с 1 по 5 июля, за Клинтон могли бы проголосовать 46% избирателей, за Трампа — 33%.

При этом 22% не планируют голосовать за кого-либо из них на предстоящих выборах.

До этого стало известно, что ФБР признало Клинтон невиновной по делу о почтовой переписке.

Предыдущий отрыв показывал отрыв Клинтон от Трампа на 11%.