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Опрос: Более 50% британцев поддерживают возвращение смертной казни

Опрос: Более 50% британцев поддерживают возвращение смертной казни Более 50% британцев поддерживают возвращение смертной казни на фоне вынесения приговора Акселю Рудакубане, виновнику нападения на детей в Саутпорте, в результате которого погибли три ребенка, а по всей стране вспыхнули массовые беспорядки.
Другие страны
29 января 2025 г. 09:29
Опрос: Более 50% британцев поддерживают возвращение смертной казни

Более 50% британцев поддерживают возвращение смертной казни на фоне вынесения приговора Акселю Рудакубане, виновнику нападения на детей в Саутпорте, в результате которого погибли три ребенка, а по всей стране вспыхнули массовые беспорядки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Times со ссылкой на данные исследования, проведенного аналитическим центром More in Common.

Ранее суд приговорил Рудакубану к пожизненному сроку по 13 пунктам обвинения с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года. До этого он признал в суде вину в убийстве троих детей, покушении на убийство десяти человек, владении оружием, изготовлении рицина и хранении "подготовительного руководства" "Аль-Каиды". На фоне вынесения приговора депутаты от правой партии Reform UK Руперт Лоу и Ли Андерсон призвали начать обсуждение вопроса о возвращении смертной казни "в исключительных обстоятельствах".

"Значительный рост поддержки смертной казни произошел с момента последнего опроса на эту тему, который проводился осенью 2023 года. Общая доля населения, считающего, что за некоторые преступления должна быть введена смертная казнь, увеличилась с 50% до 55%, в то время как доля ее противников снизилась с 37% до 32%", - говорится в сообщении газеты.

Согласно публикации, результаты исследования показали, что наиболее резкий рост сторонников смертной казни наблюдается среди британцев в возрасте 44-59 лет: он составил 16 процентных пунктов. Одновременно возвращение высшей меры наказания поддерживают 58% жителей Великобритании в возрасте 60-74 лет и 50% британцев в возрасте от 75 лет и старше.

В целом, 70% населения Британии поддерживают смертную казнь за совершение теракта, который привел к гибели людей, а 56% британцев выступают за казнь насильников, отмечает издание.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Britaniyalıların 50 faizdən çoxu ölüm hökmünün bərpasını dəstəkləyir
Версия на английском языке Majority of people say UK should bring back death penalty, poll shows

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