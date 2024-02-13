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Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа-Новой Гвинеи

Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа-Новой Гвинеи Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьер-министру Папуа-Новой Гвинеи Джеймсу Марапе.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 14:00
Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа-Новой Гвинеи

Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьер-министру Папуа-Новой Гвинеи Джеймсу Марапе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC Papua New Guinea.

"Оппозиция сегодня заявила исполняющему обязанности спикера парламента Кони Игуану о выдвижении вотума недоверия", - указывает телеканал.

Отмечается, что перед голосованием в парламенте специальная комиссия рассмотрит вопрос о том, соответствует ли выдвинутое оппозицией предложение конституции страны.

По информации австралийского телеканала ABC, вотум недоверия был выдвинут оппозицией из-за якобы бездействия Марапе в ходе беспорядков, которые произошли в столице страны Порт-Морсби и ряде других городов страны в январе.

В январе в целом ряде городов Папуа-Новой Гвинеи произошли погромы, которые вспыхнули вслед за забастовкой сотрудников правоохранительных органов и исправительных заведений, требовавших повышения зарплат.

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Версия на английском языке Papua New Guinea PM to face no confidence motion in parliament after deadly riots

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