Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру

Оппозиция левых во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования на 2025 год в обход депутатов.

Оппозиция левых во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования на 2025 год в обход депутатов.

Как передает Report, ее обращение к журналистам транслировал телеканал BFMTV.

"Это самый жестокий бюджет социального страхования в истории Франции. Мы немедленно выдвигаем вотум недоверия", - заявила лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано.

Она заявила, что теперь депутаты будут добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы более не принимаем тоталитаризм Макрона и его кабмина, который постоянно насильно проводит законопроекты", - сказала она.

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" подтвердила в соцсети Х, что поддержит вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье.

Отмечается, что голосование по вотуму недоверия состоится в среду. Если он наберет необходимое большинство голосов (289 из 577), он будет принят и правительство уйдет в отставку, что стало более вероятным после заявления Ле Пен о поддержке.