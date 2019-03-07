Оппозиция Алжира потребовала отставки президента

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Оппозиционные силы Алжира потребовали в четверг отставки президента Абдельазиза Бутефлики, роспуска правительства и объявления в стране переходного периода.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление оппозиции.

Представители различных политических сил страны провели расширенную встречу для обсуждения кризиса, спровоцированного выдвижением 82-летнего президента на пятый срок.

Ранее Конституционный совет Алжира отказался принять к рассмотрению протест группы адвокатов, пытавшихся оспорить законность выдвижения действующего президента на новый срок.