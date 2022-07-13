Оператору АЭС "Фукусима-1" предписано выплатить акционерам крупную компенсацию

Окружной суд Токио в среду обязал компанию - оператора японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) выплатить более 13 трлн иен (94,8 млрд долларов) компенсации своим акционерам из-за пренебрежения мерами безопасности по защите атомной

Окружной суд Токио в среду обязал компанию - оператора японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) выплатить более 13 трлн иен (94,8 млрд долларов) компенсации своим акционерам из-за пренебрежения мерами безопасности по защите атомной станции от цунами 2011 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что акционеры подали соответствующий иск в 2012 году, затребовав 22 трлн иен (160 млрд долларов).

Согласно решению суда, непосредственная обязанность по выплате компенсации ляжет на четырех бывших представителей руководства TEPCO.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, а на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет. Кроме того, в пострадавших районах продолжается дезактивация почвы и различных объектов.