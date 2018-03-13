Операция "Оливковая ветвь": уничтожено 3 393 террориста, до центра Африна осталось 1,5 км

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В результате проводимой в Африне антитеррористической операции под названием "Оливковая ветвь" были обезврежены 3393 террориста.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, информацию распространил Генеральный штаб Вооруженных сил Турции.

Было отмечено, что за 53 дня операции обезврежено 3 393 террориста РПК/KCK/PYD-YPG и ИГ. В результате воздушных и наземных ударов уничтожены сотни убежищ террористов, складов и целей. На 53-й день операции обезврежены 46 террористов.

Кроме того, 217 стратегических точек и сел Африна очищены от террористов. Был положен конец контролю террористами территории в сто тысяч квадратных километров.

Было отмечено, что до центра Африна осталось 1,5 км.