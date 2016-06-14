​Операция на сердце Берлускони прошла без осложнений

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Операция, проведенная во вторник утром на сердце бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, прошла успешно, без осложнений, пациент пока находится во сне.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил кардиохирург Оттавио Алфьери.

Операция началась в 08:30 по местному времени и продолжалась около четырех часов.

"Операция прошла успешно, без осложнений и продолжалась предусмотренное время. Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии, и мы ожидаем, когда он проснется. Все продолжалось около четырех часов, об окончательных результатах мы сообщим завтра на пресс-конференции", - заявил журналистам известный кардиохирург Оттавио Алфьери, который провел операцию Берлускони.

Берлускони был госпитализирован утром 7 июня, за несколько дней до этого у него случился приступ сердечной недостаточности, спровоцированный стрессом.