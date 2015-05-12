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    ​ОПЕК снова улучшила прогноз по мировому спросу на нефть

    В частности, прогноз улучшен на 50 тыс. баррелей в день, до 92,5 млн в день

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) пересмотрела прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 году.

    Как передает Report, в частности, прогноз улучшен на 50 тыс. баррелей в день, до 92,5 млн. в день, что на 1,18 млн. превышает показатель 2014 года.

    Об этом говорится в майском докладе организации.

    Прогноз по спросу по итогам 2014 года был улучшен на 40 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрельским, до 91,32 млн. баррелей в день.

    В первом квартале этого года суточный спрос составил 91,51 млн. баррелей.

    ОПЕК оставила без изменений прогноз снижения нефтедобычи в России в 2015 году.

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