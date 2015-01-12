ООН заявила о готовности помочь Нигерии в борьбе с террористами

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ ООН готова помочь Нигерии положить конец насилию, которое совершает террористическая группировка "Боко харам". Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя недавние теракты в этой африканской стране.

"Объединенные Нации готовы помочь нигерийскому правительству и всем затронутым соседним странам положить конец насилию и облегчить страдания гражданского населения всеми доступными средствами и ресурсами", - говорится в распространенном здесь сообщении Дюжаррика.

Представитель генсека Объединенных Наций отметил, что Пан Ги Мун возмущен нападениями боевиков "Боко харам" на ряд городов в нигерийском штате Борно, в результате которых за последнюю неделю были убиты "сотни гражданских лиц". По словам Дюжаррика, административный глава ООН особенно осуждает практику использования боевиками несовершеннолетних девочек-смертниц для совершения терактов.