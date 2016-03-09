ООН за месяц доставила гуманитарную помощь в 10 осажденных районов Сирии

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Советник спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Ян Эгеланд на брифинге в Женеве заявил, что ООН в течение месяца направила гуманитарную помощь в 10 осажденных районов Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"За четыре недели мы достигли следующего прогресса: ООН и партнеры достигли 10 районов, в некоторые из них было направлено несколько конвоев", - сказал он.

Отмечается, что Всемирная продовольственная программа ООН систематически работает над урегулированием технических проблем с воздушной доставкой гуманитарной помощи в сирийский Дейр-эз-Зор.