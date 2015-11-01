ООН выясняет местонахождение двух пропавших в Йемене сотрудников

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ Двое международных сотрудников ООН пропали в Йемене. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы пытаемся определить местонахождение и вернуть двоих наших сотрудников, работающих в Йемене по контракту. Сейчас этим занимается наш департамент по вопросам охраны и безопасности. Это все, что я могу сказать с учетом характера ситуации", - сказал собеседник. Он не уточнил, при каких обстоятельствах пропали сотрудники ООН. "Мы пытаемся установить, что произошло", - отметил он.

По данным агентства France Presse, сотрудники ООН были арестованы в аэропорту Саны, они являются американскими гражданами. Фархан Хак не подтвердил эту информацию. "Это международные сотрудники. Я не могу назвать их национальности", - сказал он.

Столица Йемена находится под контролем мятежников с января 2014 года. На прошлой неделе специальный посланник ООН Исмаил ульд Шейх Ахмед объявил о достигнутой договоренности по проведению переговоров между правительством страны и повстанцами. Ожидается, что они начнутся в этом месяце.