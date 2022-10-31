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ООН: Война в Украине ударила по мировому рынку труда

ООН: Война в Украине ударила по мировому рынку труда В последнем квартале 2022 года ситуация на мировом рынке труда "значительно ухудшится" из-за экономических потрясений, вызванных войной России в Украине.
Другие страны
31 октября 2022 г. 21:04
ООН: Война в Украине ударила по мировому рынку труда

В последнем квартале 2022 года ситуация на мировом рынке труда "значительно ухудшится" из-за экономических потрясений, вызванных войной России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в докладе Международной организации труда (специализированного учреждения системы ООН).

В период с июля по сентябрь было на 40 млн рабочих мест с полной занятостью меньше, чем в четвертом квартале 2019 года, который используется в качестве контрольного уровня до пандемии.

В отчете также говорится, что чрезмерное ужесточение политики может нанести "необоснованный ущерб рабочим местам и доходам как в развитых, так и в развивающихся странах".

МОТ предупредила о предстоящем сокращении вакансий и росте безработицы в последние месяцы года. Уже есть признаки того, что рынок труда в странах с развитой экономикой значительно остыл, с резким снижением роста вакансий.

"При текущих тенденциях глобальный рост занятости значительно ухудшится в четвертом квартале 2022 года", - говорится в докладе МОТ.

МОТ объяснила снижение количества отработанных часов в середине 2022 года повторным введением ограничений в области общественного здравоохранения и последующими перебоями на рынке труда в Китае, а также войной России в Украине и возникшим в результате инфляционным давлением из-за перебоев с экспортом энергии и продуктов питания.

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