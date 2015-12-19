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    ООН: В течение 1,5 лет в Сирии должны пройти выборы

    В течение ближайших 18 месяцев в Сирии должны пройти выборы под эгидой ООН

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны новые подробности проекта резолюции в поддержку мирного процесса в Сирии, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

    В документе, в частности, говорится, что в течение ближайших 18 месяцев в Сирии должны пройти выборы под эгидой ООН.

    Госсекретарь США Джон Керри заявил, что достигнутое соглашение поможет изоляции террористов и поможет Сирии встать на путь политических изменений.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров не слишком оптимистичен в своих оценках, но указывает, что народ Сирии должен сам определить свое будущее.

    Представитель Сирии в ООН Башар Джафари сказал, что правительство Асада готово принять участие в переговорах о судьбе страны.

    Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН единогласно принял проект резолюции в поддержку мирного процесса в Сирии.

    Согласно документу, ООН обязуется взять на себя организацию переговорного процесса между Дамаском и оппозицией, начало переговоров намечено на январь 2016 года.

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