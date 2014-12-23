В результате войны в Сирии пострадали 290 объектов всемирного культурного наследия

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В результате продолжающейся уже четвертый год гражданской войны в Сирии разрушены или повреждены более 290 объектов, внесенных в список Всемирного культурного наследия Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном докладе Учебного и научно-исследовательского института ООН.

Согласно его данным, полученным с помощью программы спутникового мониторинга, значительный ущерб нанесен десяткам объектов культурного наследия, в частности, в Алеппо и Дамаске.

В докладе также отмечается, что 24 культурных и исторических памятника уничтожены полностью.