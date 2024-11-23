ООН: В Ливане почти 900 тыс. человек покинули дома из-за боевых действий

Около 900 тыс. жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий между Израилем и движением "Хезболлах".
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В докладе ведомства отмечается, что специалисты Международной организации по миграции ООН оценивают число покинувших свои дома жителей в 896,3 тыс. человек, около 51% из них составляют женщины.
УКГВ указывает, что на территории Ливана действуют 1 173 временных убежища для внутренне перемещенных лиц, 975 из которых полностью заполнены. В них содержатся около 188 тыс. человек.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.