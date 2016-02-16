ООН: В Йемене за время конфликта погибли 6 тыс. человек, в том числе 3 тыс. мирных жителей

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ С момента эскалации вооруженного конфликта в Йемене в марте 2015 года погибли свыше 6 тыс. человек, из которых половина - мирные жители.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По его словам, за 11 месяцев в Йемене, где продолжается противостояние между правительственными силами, поддерживаемыми коалицией во главе с Саудовской Аравией, и шиитскими мятежниками (хуситами), были убиты более 6 тыс. человек и около 29 тыс. получили ранения.

"ООН подтвердила, что по меньшей мере 2997 убитых и 5659 раненых - гражданские лица", - уточнил он.