ООН: В Йемене стороны конфликта договорились создать Переходный народный совет

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Противоборствующие в Йемене стороны достигли договоренности о создании Переходного народного совета для выхода из кризиса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в столице страны Сане посредник от ООН Джамаль Беномар.

В настоящее время власть в стране находится в руках мятежников, которые вынудили уйти в отставку президента и правительство.

16 февраля Совет Безопасности ООН потребовал от мятежников немедленно освободить госструктуры и вернуться за стол переговоров по урегулированию острого внутриполитического кризиса. Соответствующая резолюция получила поддержку всех 15 стран-членов Совета Безопасности.